Клава Кока отказалась от двоих женихов из-за их детей от прошлых браков

Певица Клава Кока, ставшая главной героиней шоу "Сердце Клавы" на телеканале "Пятница!" распрощалась с двумя участниками программы. Оба они являются примерными семьянинами, но артистка не смогла смириться, что у них есть дети от предыдущих браков.

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Напомним, суть шоу в том, чтобы подобрать кавалера самой Клаве Коке. 27-летняя певица не замужем, детей у нее нет, артистка неоднократно заявляла в интервью, что готова к серьезным отношениям.

В качестве претендентов на сердце певицы продюсеры подобрали двух предпринимателей, художника, организатора концертов, менеджера. В прошлом году, к слову, у "Пятницы!" уже выходило шоу с похожей идеей, тогда создатели постарались найти спутника жизни для Анастасии Ивлевой, но этот опыт оказался неудачным. Блогерша впоследствии раскритиковала выбор участников.

Клава Кока в новом выпуске распрощалась сразу с двумя конкурсантами - Александром Фатериным и Андреем Шарковым. В прощальном слове артистка сказала, что не готова принять детей от предыдущих браков.