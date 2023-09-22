Клава Кока отказалась от двоих женихов из-за их детей от прошлых браков
Певица Клава Кока, ставшая главной героиней шоу "Сердце Клавы" на телеканале "Пятница!" распрощалась с двумя участниками программы. Оба они являются примерными семьянинами, но артистка не смогла смириться, что у них есть дети от предыдущих браков.
Напомним, суть шоу в том, чтобы подобрать кавалера самой Клаве Коке. 27-летняя певица не замужем, детей у нее нет, артистка неоднократно заявляла в интервью, что готова к серьезным отношениям.
В качестве претендентов на сердце певицы продюсеры подобрали двух предпринимателей, художника, организатора концертов, менеджера. В прошлом году, к слову, у "Пятницы!" уже выходило шоу с похожей идеей, тогда создатели постарались найти спутника жизни для Анастасии Ивлевой, но этот опыт оказался неудачным. Блогерша впоследствии раскритиковала выбор участников.
Клава Кока в новом выпуске распрощалась сразу с двумя конкурсантами - Александром Фатериным и Андреем Шарковым. В прощальном слове артистка сказала, что не готова принять детей от предыдущих браков.
У Клавы на семейную жизнь большие планы, она заявила в эфире, что мечтает родить минимум двоих.