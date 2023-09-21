Гурцкая обратилась к умершему мужу

«18 лет назад мы сказали друг другу «да» перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Никогда не смириться и поверить, что не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу «Как твои дела?» Никогда — страшное слово», — написала Гурцкая.