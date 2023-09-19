Мэрилина Мэнсона оштрафовали за плевок в оператора

В 2019 году во время своего концерта в Нью-Гэмпшире Мэнсон специально подошел вплотную к оператору, приблизил лицо к камере и плюнул в женщину. После этого он опять подошел к Фаунтин и высморкался ей в руки, сообщает издание. Изначально Мэнсон решил оспорить свою вину в 2021 году, тогда его адвокат заявил, что Фаунтин должна была быть готова к случайному контакту с различными выделениями, вроде слюны или соплей, когда шла на концерт. Однако если бы суд признал музыканта виновным, ему бы грозило тюремное заключение на срок до 1 года и $2 тысячи штрафа.