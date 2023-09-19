Мэрилина Мэнсона оштрафовали за плевок в оператора

Певца Мэрилина Мэнсона оштрафовали на $1,4 тысячи за плевок в оператора
Рокеру Мэрилину Мэнсону предъявили обвинении за плевок в оператора. Об этом сообщает Page Six.
Суд в Нью-Гэмпшире обязал музыканта выплатить $1,4 тысячи штрафа и выполнять общественные работы 20 часов. Суд назвал действия 54-летнего музыканта «вопиющими», но разрешил ему выполнять работы в Калифорнии. Музыканту надо отработать все часы до 4 февраля 2024 года.
В 2019 году во время своего концерта в Нью-Гэмпшире Мэнсон специально подошел вплотную к оператору, приблизил лицо к камере и плюнул в женщину. После этого он опять подошел к Фаунтин и высморкался ей в руки, сообщает издание. Изначально Мэнсон решил оспорить свою вину в 2021 году, тогда его адвокат заявил, что Фаунтин должна была быть готова к случайному контакту с различными выделениями, вроде слюны или соплей, когда шла на концерт. Однако если бы суд признал музыканта виновным, ему бы грозило тюремное заключение на срок до 1 года и $2 тысячи штрафа.
«Хорошо известно, что выступления подсудимого на протяжении последних двадцати лет включали в себя шокирующие и вызывающие выходки, подобные тем, что произошли в данном случае. Оператор дала согласие на то, чтобы подвергнуть себя потенциальному контакту с потом, слюной и мокротой в тесном помещении», — говорил Баркер.
Ранее Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту.