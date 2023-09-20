RT: в анапском военкомате не располагают данными о розыске Дани Милохина
В анапском военкомате прокомментировали RT сообщения о том, что Даню Милохина объявили в розыск.
«Подобной информацией не располагаю», — заявил представитель военкомата.
Накануне СМИ сообщали, что покинувшего Россию тиктокера якобы объявили в розыск по заявлению военного комиссариата.
Его данных в базе федерального розыска при этом не было.
Ранее стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.