Британского комика, бывшего мужа певицы Кэти Перри Расселла Брэнда обвинили в сексуальных домогательствах, после чего были заблокированы аккаунты артиста в YouTube и Rumble, а издательства отказались выпускать его книги, пишет Daily Express. Это произошло после того, как четыре женщины выступили против комика с заявлениями об изнасиловании в репортажах Times и CHannel 4. Сам Брэнд и члены его семьи категорически отрицают обвинения, называя их бездоказательными.

Брэнда бросили агенты и издатель нескольких его книг. Его комедийное выступление в Королевском театре в Виндзоре сегодня вечером было отложено, как и шоу в Плимуте в пятницу и Вулверхэмптоне 28 сентября. Он больше не сможет зарабатывать деньги в интернете. Это произошло после того, как на телеканалах был показан 90-минутный фильм под названием «Рассел Брэнд: на виду», в котором четыре неизвестные женщины подробно рассказали о сексуальном насилии со стороны актера, — пишет Daily Express.

В январе 2023 года Брэнд YouTube-канале заявил, что западные страны сражаются бок о бок с реальными нацистами против России, а также добавил, что западные СМИ скрывают этот факт от населения. По словам комика, это общеизвестный факт, который для Запада является «неудобным». Актер указал на то, что на Западе любое мнение, которое не совпадает с «общепризнанным нарративом», списывается как «российская пропаганда». Брэнд также добавил, что Россия всегда называла расширение НАТО красной линией, однако западные страны всё равно стремятся перешагнуть через неё. При этом он отметил, что совсем не хочет, чтобы эти события привели к непоправимым последствиям, в том числе к ядерной войне. Видео набрало более 800 тысяч просмотров и 8000 комментариев.