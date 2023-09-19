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YouTube отключил монетизацию на канале обвиненного в изнасилованиях Расселла Брэнда

Видеохостинг YouTube отключил монетизацию видео на канале британского актера и комика Расселла Брэнда, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. В заявлении YouTube говорится, что Брэнд, который в 2010-2011 годах был женат на певице Кэти Перри, нарушил правила, соблюдение которых обязательно для авторов видеоконтента.

YouTube отключил монетизацию на канале Расселла Брэнда после секс-скандала
© globallookpress.com

"Если поведение авторов вне хостинговой платформы наносит вред нашей экосистеме, пользователям или сотрудникам, мы принимаем меры по защите сообщества YouTube", - сказано в заявлении.

Видео дня

Помимо стендап-выступений, работы в кино и озвучивании, 48-летний Брэнд ведет на YouTube канал общественно-политической тематики, где у него 6,6 млн подписчиков. Среди его недавних гостей были телеведущий Такер Карлсон и писатель Джордан Питерсон. Британские СМИ критикуют Брэнда за тиражирование взглядов сторонников экс-президента США Дональда Трампа из числа так называемых альтернативных правых, а также распространение конспирологических теорий о вакцинах против COVID-19.

На минувших выходных газета The Sunday Times и четвертый канал британского телевидения, для которого Брэнд в прошлом подготовил несколько циклов передач, сообщили, что четыре женщины обвиняют его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. По словам предполагаемых жертв актера, одной из которых было 16 лет на момент начала их отношений, речь идет об эпизодах, имевших место в период между 2006 и 2013 годами. В понедельник полиция Лондона сообщила о еще одной из возможных жертв Брэнда, заявляющей, что он напал на нее в Лондоне в 2003 году. Пока что в правоохранительные органы обратилась только она.

Сам Брэнд еще 16 сентября записал видео, в котором назвал все обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны влиятельных британских СМИ, которые актер регулярно критикует, обвиняя в искажении фактов и конформизме. Он признает, что много лет был крайне неразборчив в половых связях и страдал зависимостью от наркотиков и секса, но при этом утверждает, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров. Однако на фоне скандала еще несколько бывших спутниц Брэнда выступили с заявлениями об эмоциональном насилии с его стороны и стремлении контролировать все их действия.

На ситуацию отреагировала председатель британского правительственного комитета по культуре, СМИ и спорту Кэролайн Дайннедж, заявившая, что обратит пристальное внимание на действия британских СМИ, с которыми актер сотрудничал в те годы, когда мог совершать предполагаемые преступления. Ранее Брэнд работал не только на четвертый канал, но и был ведущим на MTV и двух радиостанциях Би-би-си, а также много лет участвовал в британских реалити- и ток-шоу. В понедельник стало известно об отмене нескольких публичных мероприятий с участием Брэнда.