YouTube отключил монетизацию на канале Расселла Брэнда после секс-скандала

Видеохостинг YouTube отключил монетизацию видео на канале британского актера и комика Расселла Брэнда, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. В заявлении YouTube говорится, что Брэнд, который в 2010-2011 годах был женат на певице Кэти Перри, нарушил правила, соблюдение которых обязательно для авторов видеоконтента.

"Если поведение авторов вне хостинговой платформы наносит вред нашей экосистеме, пользователям или сотрудникам, мы принимаем меры по защите сообщества YouTube", - сказано в заявлении.

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Помимо стендап-выступений, работы в кино и озвучивании, 48-летний Брэнд ведет на YouTube канал общественно-политической тематики, где у него 6,6 млн подписчиков. Среди его недавних гостей были телеведущий Такер Карлсон и писатель Джордан Питерсон. Британские СМИ критикуют Брэнда за тиражирование взглядов сторонников экс-президента США Дональда Трампа из числа так называемых альтернативных правых, а также распространение конспирологических теорий о вакцинах против COVID-19.

На минувших выходных газета The Sunday Times и четвертый канал британского телевидения, для которого Брэнд в прошлом подготовил несколько циклов передач, сообщили, что четыре женщины обвиняют его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. По словам предполагаемых жертв актера, одной из которых было 16 лет на момент начала их отношений, речь идет об эпизодах, имевших место в период между 2006 и 2013 годами. В понедельник полиция Лондона сообщила о еще одной из возможных жертв Брэнда, заявляющей, что он напал на нее в Лондоне в 2003 году. Пока что в правоохранительные органы обратилась только она.

Сам Брэнд еще 16 сентября записал видео, в котором назвал все обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны влиятельных британских СМИ, которые актер регулярно критикует, обвиняя в искажении фактов и конформизме. Он признает, что много лет был крайне неразборчив в половых связях и страдал зависимостью от наркотиков и секса, но при этом утверждает, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров. Однако на фоне скандала еще несколько бывших спутниц Брэнда выступили с заявлениями об эмоциональном насилии с его стороны и стремлении контролировать все их действия.