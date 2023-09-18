Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко

Певец и шоумен Филипп Киркоров в социальных сетях эмоционально поздравил оперную диву Анну Нетребко с днем рождения. Об этом пишет РИА «Новости».

Киркоров отметил, что у него двойственное отношение к певице, с первых дней знакомства он называет ее Аннушкой и одновременно - Анной Юрьевной.

По его мнению, никто так не может вести себя на сцене, как Нетребко. Он пояснил, что она способна «гладить голову первой скрипки прямо во время выступления или останавливать оркестр в обход дирижера».

По словам певца, дива несколько лет назад не поддалась конъюнктуре, бросила институциональный вызов оперному истеблишменту и не позволила втянуть себя в политические игры.