Стало известно о планах наследницы Юдашкина
Галина Юдашкина, которая взяла на себя управление модным домом, недавно провела первый показ без отца.
«Я хотела, чтобы это было в его честь, а не просто какой-то организованный показ для тусовки. Я хочу, чтобы он знал, что он не просто так оставил этот дом нам», — рассказала она.
Дочь кутюрье с мужем и детьми раньше жили в Гонконге, а два года назад они переехали в Арабские Эмираты.
«Я так люблю переезжать. Если скажут, завтра переезжать в Японию, с удовольствием поеду. Я очень легкая на подъем. Но в Дубае мы, наверное, надолго», — заверила дочь Юдашкина.
Галина с семьей снимает апартаменты в районе, где стоимость аренды превышает 5 миллионов рублей в месяц, - пишет thevoicemag.ru.
«Приобрести еще дороже. Посмотрим, как получится. Сначала нам нужно получше поработать, чтобы заработать», — объяснил муж Юдашкиной, Петр Максаков
В Лужниках состоялся модный показ бренда Valentin Yudashkin - первый с момента ухода из жизни основателя бренда. Публике представили свадебные платья, созданные в разные годы существования Дома моды Валентина Юдашкина. Выбор пал на них потому, что именно с подвенечными нарядами Юдашкину нравилось работать больше всего.