Волочкова решила прекратить тяжбу с Большим театром

Анастасия Волочкова рассказала, что устала добиваться от Большого театра компенсации в 95 миллионов рублей. Она призналась, что выиграть это дело невозможно и по этой причине попросила своего адвоката остановить разбирательство с Большим театром, - пишут news.ru.

«Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. Тогда было другое время, коррупция и деньги только начинали внедряться в этот театр», — объяснила Волочкова.

При этом балерина отметила, что есть «нормальные люди», которые видят происходящую несправедливость и «все понимают».

Суды Волочковой с ГАБТ длятся уже несколько лет. Анастасия пыталась взыскать с театра 95 млн рублей недоплаты за работу. Ее адвокат Евгений Корчаго убежден, что в этом деле больше политики, чем закона.