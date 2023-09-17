Любшин рассказал о своем самочувствии

Несколько дней назад актер Станислав Любшин попал в Боткинскую больницу с подозрением на нарушение кровообращения головного мозга. 90-летний народный артист РСФСР был доставлен в реанимацию, но уже через двое суток его перевели в обычную палату.

Журналисты 5 Канала связались со старейшим актер МХТ им. Чехова. Любшин рассказал, что чувствует себя неплохо, но выписке речи пока не идет.

«У меня процедуры тут сейчас. Я хорошо чувствую себя, спасибо», - сообщил он.

Станислав Любшин окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в 1959 году. После окончания вуза он служил в театре "Современник" до 1963 года. Любшин удостоился звания заслуженного артиста РСФСР в 1969 году. В 1981-м он стал народным артистом РСФСР.