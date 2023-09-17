Смерть Гришечкина был предсказана одной из его ролей

Вячеслав Гришечкин ушел из жизни 15 сентября. Поклонники заслуженного артиста России обратили внимание на то, что актер, который прославился ролью подполковника Староконя в сериале «Солдаты», фактически предсказал свою смерть.

В 12-й серии «Дурдома» актер Алексей Маклаков, (прапорщик Шматко в «Солдатах») прапорщика Шматко, вспоминает о своем лучшем друге и сослуживце, которого играет Гришечкин. Персонаж Маклакова получает письмо от персонажа Гришечкина и понимает, что его боевой товарищ умер, и это письмо было прощальным, - информирует «Комсомольская Правда».