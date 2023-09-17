«Я гордился нашей многодесятилетней дружбой»: Садальский о Добронравове

«Очень грустная новость — не стало поэта Николая Добронравова, мужа Александры Пахмутовой. Мои искренние слова сочувствия и поддержки Алечке, не знаю, как она теперь будет, ведь 67 лет вместе! Казалось, эта тихая гениальная пара вечна, мы все привыкли к ним, даже не отдавая себе отчета, что живем в одно время с великими людьми. Все свои лучшие песни Аля написала в соавторстве с Колей — «Нежность», «Надежду», «Команда молодости нашей», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80), «Белоруссия», «Беловежская пуща»…