«Я гордился нашей многодесятилетней дружбой»: Садальский о Добронравове
Вчера стало известно о смерти поэта-песенника Николая Добронравова, мужа композитора Александры Пахмутовой. Супруги прожили в браке почти 70 лет, - пишет СтарХит.
Звездную пару знали и любили. Сейчас артисты стремятся поддержать овдовевшую Александру Николаевну. Станислав Садальский в личном блоге написал, что искренне соболезнует Пахмутовой.
«Очень грустная новость — не стало поэта Николая Добронравова, мужа Александры Пахмутовой. Мои искренние слова сочувствия и поддержки Алечке, не знаю, как она теперь будет, ведь 67 лет вместе! Казалось, эта тихая гениальная пара вечна, мы все привыкли к ним, даже не отдавая себе отчета, что живем в одно время с великими людьми. Все свои лучшие песни Аля написала в соавторстве с Колей — «Нежность», «Надежду», «Команда молодости нашей», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80), «Белоруссия», «Беловежская пуща»…
Сколько радости и тепла принес всем нам их невероятный творческий союз! Я гордился нашей многолетней, многодесятилетней дружбой. И горжусь. Как-то на мой вопрос «Как стать звездой?» Алечка Пахмутова, сказала: «Понятие „звезда“ в жизни нашей эстрады так девальвировано, что его лучше, Стас, вернуть астрономам», - сообщил актер
Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила дочь советского поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.