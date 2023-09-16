Певец Рики Мартин опубликовал фото без одежды на пляже

У популярного певца четверо детей. 31 декабря 2018 года у артиста родилась дочь, которую он назвал Люсией, а осенью 2019 года стало известно о пополнении в семье — на свет появился его сын Ренн. У Рики Мартина также два близнеца: Валентино и Маттео. Рики Мартин никогда не скрывал, что мальчиков выносила и родила суррогатная мать, которую он всегда публично благодарит за сыновей, но не называет имени женщины.