Певец Рики Мартин опубликовал фото без одежды на пляже

51-летний Рики Мартин снялся обнаженным
Пуэрториканский певец Рики Мартин устроил фотосессию без одежды на пляже. Снимками он поделился в социальных сетях.
51-летний певец показал фигуру без одежды на Багамских островах. Рики Мартин уже несколько дней отдыхает у океана.
«Стараюсь избежать белых полос на теле. Всем спасибо и пожалуйста», — написал певец.
Поклонники остались в восторге от фигуры певца и написали об этом в комментариях.
«Какой красавец», «Класс! Это столько труда и воли! Вот бы мне…», «Шикарная фигура», «Выглядите супер», — написали поклонники.
У популярного певца четверо детей. 31 декабря 2018 года у артиста родилась дочь, которую он назвал Люсией, а осенью 2019 года стало известно о пополнении в семье — на свет появился его сын Ренн. У Рики Мартина также два близнеца: Валентино и Маттео. Рики Мартин никогда не скрывал, что мальчиков выносила и родила суррогатная мать, которую он всегда публично благодарит за сыновей, но не называет имени женщины.