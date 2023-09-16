Сташенко озвучила условия завещания

«Многие люди боятся или просто не спешат писать завещание — мол, проживут еще сто лет. Ну и прекрасно, живите, кто ж мешает! Но при этом мы видим, как потом происходит дележка имущества. Вот этого я боюсь. И все продумала заранее», — объяснила Оксана.