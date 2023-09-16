Сташенко озвучила условия завещания
Как правило, после смерти известных людей родственники начинают делить наследство, зачастую этот процесс превращается в скандал и судебное разбирательство. Актриса Оксана Сташенко решила избавить своих близких от публичного позора и все распределила в завещании уже сейчас.
У актрисы есть 40-метровая однокомнатная квартира в Москве и одноэтажный загородный дом 84 кв. м на участке площадью восемь соток, пишет utro.ru.
«Многие люди боятся или просто не спешат писать завещание — мол, проживут еще сто лет. Ну и прекрасно, живите, кто ж мешает! Но при этом мы видим, как потом происходит дележка имущества. Вот этого я боюсь. И все продумала заранее», — объяснила Оксана.
Наследникам, по словам Сташенко, у нее немало. Она уточнила, что у нее четверо племянников. А у племянников - дети, которых актриса считает своими внуками.
«Все мое имущество следует потом продать и поровну поделить», — резюмировала Сташенко.
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» заявила, что полностью поддерживает СВО. Ранее Сташенко заявила, что артисты обязаны помогать военнослужащим, которые отправились в зону СВО и получили ранения. Она назвала это гражданским долгом.