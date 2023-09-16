Актриса Волкова рассказала о проблемах со здоровьем

Волкова рассказала о проблемах со здоровьем
Актриса Екатерина Волкова 15 сентября купила арбуз, принесла домой и от души наелась. Через некоторое время стало ясно, что она отравилась сладкой ягодой. Об этом звезда рассказала подписчикам в социальной сети. Эта неприятная история случилась вчера, 15 сентября.
А на следующий день, 16-го сентября, Екатерина должна была сыграть в спектакле Театра комедии «Два мужа по цене одного». Но Волкова никак не могла выйти на сцену. Пришлось ставить замену.
«Знаю, что, покупая билеты, вам важно, чтобы я была в составе. Но увы. Я не то, что выйти, я не могу сейчас даже выползти на сцену. Слава богу, меня может заменить другая актриса», - написала Екатерина.
Речь шла о дневном спектакле. Но актриса занята еще и в вечернем, - пишет teleprogramma.pro.
«Ну, а вечером я еще играю в «Пигмалионе». И замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели. Пожелайте мне скорейшего выздоровления. В 20:00 я должна быть абсолютно здорова», - сообщила звезда.
Ранее Екатерина Волкова ` пожаловалась на новую стрижку.