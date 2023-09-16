Шейк вышла на подиум в очень странном макияже

Ирина Шейк напугала публику, выйдя на модном показе бренда Mowalola в Лондоне с синяком под глазом и разбитым носом. Визажисты создали ей такой «креативный» макияж.

Безусловно, Шейк произвела фурор. Однако, попытка дизайнера привлечь внимание путем уродования лица модели вызвала у публики отторжение. Как пишет издание super.ru, она произвела впечатление романтизации насилия, что принципиально неприемлемо

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В социальных сетях и СМИ уже появились комментарии, осуждающие подобный эксперимент. И свою долю негатива получит не только автор идеи эпатажного макияжа, но и модель.

В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци.