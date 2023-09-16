Стало известно, кто из российских звезд уехал в Израиль

В последний год ряд представителей отечественного шоу-бизнеса приняли решение покинуть Россию. Многие из них выбрали себе новую родину – государство Израиль.

Весной прошлого года туда перебрался юморист Максим Галкин.* А через несколько месяцев к нему приехали Алла Пугачева, Лиза и Гарри. Звездная семья живет в Кесарии, там же учатся и их дети. Алла Борисовна занимается детьми и здоровьем, а ее супруг гастролирует с концертами по миру.

Комик Семен Слепаков* поселился в Тель-Авиве вместе с семьей. В России он считался одним из самых дорогих юмористов, в эмиграции его доходы упали, как минимум, вдвое, - пишут news.ru.

Андрей Макаревич* со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн устроился в курортном городе Нетания. Жена лидера группы «Машина времени» имеет израильское гражданство. Пара не планирует оформлять российский паспорт наследнику.

К родственникам в Израиль уехал актер Анатолий Белый. Артист говорил, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль из-за того, что это был наиболее легкий вариант эмиграции.

В свое время один из популярных актеров СССР Савелий Крамаров, который уехал жить на Запад, признавался, что за рубежом не смог обрести той популярности, которая была у него на родине.