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Хулиганам не удалось сорвать выступление Нетребко в Берлине

Анна Нетребко после долгого перерыва появилась на сцене Берлинского оперного театра. Она исполнила партию леди Макбет в одноименной опере Джузеппе Верди.

Хулиганам не удалось сорвать выступление Нетребко в Берлине
© РИА Новости

Нашлись люди, которые пытались сорвать выступление звезды. Команда из примерно 150 человек собралась около здания театра. Протестующие скандировали антироссийские лозунги и размахивали плакатами. Однако это ни к чему не привело, - сообщает «Московский Комсомолец».

Руководитель Берлинской оперы выступил в защиту возвращения Нетребко на сцену

Руководство Берлинской оперы еще в августе заявило, что возобновляет сотрудничество с Анной Нетребко. Впереди у нее в этом театре еще не менее четырех выступлений.

Интендант Берлинской государственной оперы Маттиас Шульц выступил в защиту решения возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прервано из-за ситуации на Украине в марте прошлого года.

Украинское министерство иностранных дел накануне выразило недовольство решением оперы.

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