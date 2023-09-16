Лазарев посоветовал наставникам быть деликатнее с конкурсантами
Сергей Лазарев в шоу «Ну-ка, все вместе!» обратился к солисту Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Николаю Ерохину. Оперный певец ранее сурово раскритиковал выступление молодой артистки.
Лазарев не согласился с позицией мэтра. Сергей уверен, что от таких жестких высказываний у начинающих артистов может пропасть всякое желание дальше пробовать себя в творчестве. Об этом пишет gazeta.ru.
«Вы везде хотите, чтобы школа-школа-школа! «Так нельзя! Вы что?» Вы понимаете, что делаете? Вы постоянно любой эксперимент и любой порыв бьете! «Нельзя! Не так!» Никакого творчества так не будет у молодежи», — возмутился Лазарев.
Певец Сергей Лазарев ушел с театральной сцены. 40-летний Лазарев в последний раз вышел на сцену в образе главного героя спектакля «Женитьба Фигаро» Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.