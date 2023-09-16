Лазарев посоветовал наставникам быть деликатнее с конкурсантами

«Вы везде хотите, чтобы школа-школа-школа! «Так нельзя! Вы что?» Вы понимаете, что делаете? Вы постоянно любой эксперимент и любой порыв бьете! «Нельзя! Не так!» Никакого творчества так не будет у молодежи», — возмутился Лазарев.