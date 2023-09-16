Муж Королевой высказался о тайной свадьбе сына
Мелиссу, подругу сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) заметили с колечком на безымянном пальце. Появились слухи, что Архип и Мелисса тайно расписались.
На открытии персональной выставки картин журналисты поинтересовались у Сергея Глушко, не женился ли его единственный сын, - рассказывает СтарХит. Супруг Наташи Королевой опроверг возникшие подозрения.
«Никакой свадьбы не было. Он — еще ребенок. Архип сейчас учится, ему некогда. Я вспоминаю себя, как после школы поступил в военную академию. У меня были девчонки: дело молодое, сами понимаете. Но мысли жениться не возникало. Я понимал, что сначала должен выучиться и получить работу, чтобы обеспечивать семью. А любовь в шалаше — это все фигня полная. По себе знаю. У меня был первый брак. Он разбился после того, как началась реальная жизнь. Поэтому и сыну торопиться в этом вопросе не стоит», - заявил Глушко
В последнее время в социальных сетях с новой силой начали ходить разговоры о разладе в семье Наташи Королевой. Супруги перестали появляться вместе на публике. Слухи о разводе опроверг Сергей, пояснив, что сплетники их разводят каждый год.