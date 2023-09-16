Муж Королевой высказался о тайной свадьбе сына

«Никакой свадьбы не было. Он — еще ребенок. Архип сейчас учится, ему некогда. Я вспоминаю себя, как после школы поступил в военную академию. У меня были девчонки: дело молодое, сами понимаете. Но мысли жениться не возникало. Я понимал, что сначала должен выучиться и получить работу, чтобы обеспечивать семью. А любовь в шалаше — это все фигня полная. По себе знаю. У меня был первый брак. Он разбился после того, как началась реальная жизнь. Поэтому и сыну торопиться в этом вопросе не стоит», - заявил Глушко