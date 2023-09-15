Солист Uma2man раскрыл траты на семью

«Нужно зарабатывать прилично. Все зависит от ваших запросов и уровня жизни. Можно и на 100 тысяч рублей прокормить большую семью. Но у меня, конечно, другой случай. У меня много людей получают зарплату: водитель, няня, уборщица и так далее. Водитель только получает около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Кристовский.