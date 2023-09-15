Солист Uma2man раскрыл траты на семью
Солист группы Uma2man Владимир Кристовский в беседе с «Комсомольской правдой» раскрыл траты на семью. По его словам, только водителю он платит 200 тысяч рублей в месяц.
«Нужно зарабатывать прилично. Все зависит от ваших запросов и уровня жизни. Можно и на 100 тысяч рублей прокормить большую семью. Но у меня, конечно, другой случай. У меня много людей получают зарплату: водитель, няня, уборщица и так далее. Водитель только получает около 200 тысяч рублей в месяц», — сказал Кристовский.
Он добавил, что также иногда помогает родителям и младшей сестре, проживающим в Нижнем Новгороде.
Кроме того Кристовский рассказал о воспитании детей в семье. По словам певца, основная часть забот лежит на их мамах, но к нему дети тоже прислушиваются и любят.
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