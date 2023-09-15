У Вдовина обнаружили инородное тело в ягодицах после операции у Хайдарова

У челюстно-лицевого хирурга Александра Вдовина обнаружили в правой ягодице марлевую салфетку, оставшуюся там во время пластической операции, которую ему сделали в клинике Тимура Хайдарова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заключение врача и судебно-медицинского эксперта Василия Белова.

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По данным издания, Вдовин сделал операцию по увеличению ягодиц у Хайдарова еще в 2017 году. Хирург заявляет, что проблемы у него начались почти сразу после нее, а спустя шесть лет его пятая точка и вовсе воспалилась и начал гнить. Вдовин потребовал от Хайдарова компенсацию, но тот ему отказал, поскольку прошло слишком много времени.

На этом фоне хирург принял решение извлечь импланты и сдать их на экспертизу. Она установила отсутствие у них маркировки. Кроме того, согласно результатам экспертизы, причиной разрыва имплантов стало их механическое повреждение в процессе установки, в правом также нашли марлевую салфетку.

«Из-за этого у Вдовина развилось нагноение и флегмона левой ягодичной области — повлекло тяжкий вред здоровью (п. 6.2.7 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.08 г. №194н: п.6.2.7. — гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона)», - говорится в заключении Белова.