Тарзан рассказал о продаже своей картины за миллион рублей
Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) заявил, что однажды ему заплатили за его картину больше миллиона рублей. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам Тарзана, у него нет цели зарабатывать на картинах, но несколько он все же смог продать.
«Больше миллиона рублей однажды заплатили», — сказал он.
Тарзан отметил, что тех денег, которые он зарабатывает ему хватает, поэтому цели выставлять свои картины на продажу у него нет, они радуют его дома.
«Я завесил ими весь дом. Все три этажа. Перед выставкой я их снял. А Наташи (Королевой) не было. Она приезжает, смотрит по сторонам и говорит: "Нас что, выгоняют? Что происходит?". Картины создают в доме такую атмосферу потрясающую. Я с ними разговариваю. Спускаюсь утром и с ними здороваюсь. Но у меня нет задачи строить бизнес», — добавил он.
Напомним, что Тарзан начал рисовать картины несколько лет назад. Первоначально их темой была его супруга-певица Наташа Королева, а затем Африка, в которой он побывал.