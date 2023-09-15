Тарзан рассказал о продаже своей картины за миллион рублей

«Я завесил ими весь дом. Все три этажа. Перед выставкой я их снял. А Наташи (Королевой) не было. Она приезжает, смотрит по сторонам и говорит: "Нас что, выгоняют? Что происходит?". Картины создают в доме такую атмосферу потрясающую. Я с ними разговариваю. Спускаюсь утром и с ними здороваюсь. Но у меня нет задачи строить бизнес», — добавил он.