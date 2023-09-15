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Тарзан рассказал о продаже своей картины за миллион рублей

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) заявил, что однажды ему заплатили за его картину больше миллиона рублей. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Тарзан рассказал о продаже своей картины за миллион рублей
© globallookpress.com

По словам Тарзана, у него нет цели зарабатывать на картинах, но несколько он все же смог продать.

«Больше миллиона рублей однажды заплатили», — сказал он.

Тарзан отметил, что тех денег, которые он зарабатывает ему хватает, поэтому цели выставлять свои картины на продажу у него нет, они радуют его дома.

«Я завесил ими весь дом. Все три этажа. Перед выставкой я их снял. А Наташи (Королевой) не было. Она приезжает, смотрит по сторонам и говорит: "Нас что, выгоняют? Что происходит?". Картины создают в доме такую атмосферу потрясающую. Я с ними разговариваю. Спускаюсь утром и с ними здороваюсь. Но у меня нет задачи строить бизнес», — добавил он.

Напомним, что Тарзан начал рисовать картины несколько лет назад. Первоначально их темой была его супруга-певица Наташа Королева, а затем Африка, в которой он побывал.

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