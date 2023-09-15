Шаляпин объяснил, почему никогда «не бросит камень» в Нетребко
Артист Прохор Шаляпин рассказал в беседе с News.ru, что считает странным «пинки» в адрес оперной певицы Анны Нетребко.
Шаляпин отметил, что Нетребко эмигрировала из России задолго до начала специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что коллега заработала деньги своим трудом и талантом за рубежом. Певец не уверен, что Нетребко дали бы построить карьеру в России 20 лет назад. Артист вспомнил, как российские телеканалы «не торопились» приглашать его коллегу на эфиры.
«Конечно, по голове не глажу людей, которые не поддерживают нашу страну. Но она ничего плохого не сделала России, никого не критиковала, она просто выбрала жизнь на Западе, она подумала о себе и о своем ребенке. Здесь у нас в России кто и что ей дал? Только после того, как мир признал Анну, у нас стали приглашать на эфиры и фестивали», — заявил исполнитель.
Шаляпин добавил, что «никогда не бросит камень» в Нетребко, ведь он знает, как некоторым артистам не дают возможности развиваться на сцене. Певец привел себя в пример. По словам исполнителя, к нему приклеился ярлык «альфонса с бабушками». Артист столкнулся с проблемой «ненужности в телеэфирах» песен, которые тот исполняет.