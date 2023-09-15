Шаляпин объяснил, почему никогда «не бросит камень» в Нетребко

«Конечно, по голове не глажу людей, которые не поддерживают нашу страну. Но она ничего плохого не сделала России, никого не критиковала, она просто выбрала жизнь на Западе, она подумала о себе и о своем ребенке. Здесь у нас в России кто и что ей дал? Только после того, как мир признал Анну, у нас стали приглашать на эфиры и фестивали», — заявил исполнитель.