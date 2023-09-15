Сергей Шнуров пригрозил судом отменившим его концерт организаторам

Лидер группировки «Ленинград» Серей Шнуров заявил, что не знает причин, по которым был отменен его концерт 16 сентября в «Лужниках», пишет РИА Новости. Исполнитель пообещал взыскать с организатора ООО «АРТЛАЙФ» обещанный ему гонорар за выступление через суд, говорится в сообщении. Шнуров также отметил, что готов к выступлению, но шоу, по независящим от него причинам, не состоится.

В целях защиты деловой репутации группировки «Ленинград», моей личной репутации и исключения повторения подобного, принято решение об обращении в суд с одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения Группировки «Ленинград», включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта, — заявил артист.

Шнуров также сообщил, что если суд признает отмену концертов правомерной, он постарается компенсировать расходы коллег, принимавших участие в подготовке концерта, а также добьется того, чтобы зрителям вернули потраченные на билеты деньги.

Я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей, – сообщил исполнитель.

Ранее сообщалось, что во время обысков в особняке бизнесмена Евгения Пригожина была якобы изъята запись трека Сергея Шнурова и певицы Зои о бизнесмене. Официального подтверждения этому нет.

В июле прошлого года Пригожин заявил, что не является «заказчиком» песни «Пока так», в которой Сергей Шнуров жестко критикует губернатора Петербурга Александра Беглова. В тексте говорится о «неубранном снеге, угрожающих сосульках и равнодушии Смольного, который не может повлиять на ситуацию». Бизнесмен подчеркнул, что знает Шнурова лично, но общается с ним редко.