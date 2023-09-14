В Казахстане отменили концерты команды КВН «Камызяки». Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявила представитель организаторов тура, продюсерского центра VI Project Ольга Ли в социальных сетях.

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Она отметила, что решение об отмене туров связано с «резонансной негативной обратной связью общественности на нашумевшие публичные действия артистов».

Напомним, что отменить концерты команды «Камызяки» в Казахстане потребовали после выступления члена команды, комика и этнического казаха Азамата Мусагалиева в Донецкой народной республике (ДНР). Комментарии об этом оставляли пользователи соцсетей из Казахстана под постом коллеги Мусагалиева, комика Дениса Дорохова, который выступал вместе с ним. Также в Сети появилась петиция с требованием отменить выступления.