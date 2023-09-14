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В Казахстане отменили концерты команды КВН после поездки ее участников в ДНР

В Казахстане официально отменили концерты команды «Камызяки». Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представитель организаторов тура Ольга Ли.

В Казахстане отменили выступления команды КВН "Камызяки"
© Wikimedia Commons

Она уточнила, что решение связано с «резонансной негативной обратной связью общественности на нашумевшие публичные действия артистов».

Член команды «Камызяки» Роман Кулясов в беседе с изданием «Подъем» после недавней приостановки продажи билетов на концерты говорил, что артисты готовы поехать в страну, если концерты состоятся.

«Будет концерт — поедем, не будет — не поедем. Все просто», — уточнил он.

Отменить концерты команды «Камызяки» в Казахстане потребовали после концерта российского комика и этнического казаха Азамата Мусагалиева в Донецкой области.

8 сентября Мусагалиев и его коллега по команде Денис Дорохов выступили с концертом у мемориала в ДНР и выразили поддержку российским военным.

9 сентября Мусагалиева внесли в украинскую базу «Миротворца» за поддержку России. Денис Дорохов числится в списках «Миротворца» с 2019 года после посещения Крыма.

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