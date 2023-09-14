Мать Ким Кардашьян запустит бренд домашней одежды

Звезда реалити-шоу и мать самого знаменитого клана Америки Крис Дженнер планирует запустить собственный бренд одежды для дома и отдыха. Об этом сообщает Page Six.

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В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие, что 67-летняя Крис Дженнер подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США на регистрацию собственного бренда. Уточняется, что под своим товарным знаком звезда реалити-шоу планирует выпускать одежду для дома и отдыха, в частности, спортивные костюмы, толстовки, куртки и белье.

Журналисты издания отметили, что Крис Дженнер и ранее подавала аналогичные заявки на регистрацию модных и косметических брендов, но в результате представила только линейку товаров для уборки дома.

В 2018 году Крис Дженнер дала интервью журналу Vogue, в котором призналась, что хотела бы запустить собственную линейку одежды или косметики.