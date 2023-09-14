Мать Ким Кардашьян запустит бренд домашней одежды
Звезда реалити-шоу и мать самого знаменитого клана Америки Крис Дженнер планирует запустить собственный бренд одежды для дома и отдыха. Об этом сообщает Page Six.
В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие, что 67-летняя Крис Дженнер подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США на регистрацию собственного бренда. Уточняется, что под своим товарным знаком звезда реалити-шоу планирует выпускать одежду для дома и отдыха, в частности, спортивные костюмы, толстовки, куртки и белье.
Журналисты издания отметили, что Крис Дженнер и ранее подавала аналогичные заявки на регистрацию модных и косметических брендов, но в результате представила только линейку товаров для уборки дома.
В 2018 году Крис Дженнер дала интервью журналу Vogue, в котором призналась, что хотела бы запустить собственную линейку одежды или косметики.
«Я бы хотела сделать что-то в ближайшем будущем. Я действительно думаю об этом», — поделилась мать семейства Кардашьян-Дженнер.