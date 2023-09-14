Олег Майами рассказал, как пережил разрыв с Айзой

Рэпер Олег Майами рассказал в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, что сильно устал после отношений с блогершей Айзой-Лилуной Ай.

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По словам Майами, после разрыва с Айзой он «сильно вымотался» и переключился на музыку. Артист поставил в приоритет работу и творчество. Певец уточнил, что не полностью отказывается от новых романов. По его словам, он мог бы влюбиться, если встретит подходящую девушку.

Майами и Лилуна-Ай начали встречаться в 2020 году. Блогерша рассказывала, что отношения были бурными и токсичными. По словам Айзы, именно она являлась абьюзером. В 2021-м пара рассталась. Блогерша после разрыва записала видеоролик, где поделилась негативными деталями их романа. Позже Айза призналась, что жалеет о произошедшем.

Айза была замужем дважды. В 2008-м она сыграла свадьбу с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях.