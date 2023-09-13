Звезде Comedy Club потребовалась помощь врачей

Российский стендап-комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили вызвал скорую помощь из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Mash в Telegram.

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По информации издания, Бебуришвили потребовалась помощь врачей из-за высокой температуры и сильной боли в животе. Прибывшие медики осмотрели комика и ослабили ему симптомы.

Уточняется, что звезде Comedy Club предложили поехать в больницу, но он отказался от госпитализации. Другие подробности не приводятся.