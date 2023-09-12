Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после инсульта и выписки из реабилитационного центра. Ее цитирует 5-tv.ru.
84-летняя актриса сейчас передвигается на инвалидной коляске.
"Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь", — заявила она во время прогулки с дочерью Ольгой и сиделкой.
Ольга Шукшина рассказала, что до помещения в реабилитационный центр ее мать жаловалась на головные боли и неконтролируемое подергивание мышц рук и ног. Врачи диагностировали у актрисы обширный инсульт, ей установили кардиостимулятор.
"Десять дней она находилась в реанимационном отделении. Далее ее перевели в неврологическое. Она уже нормально себя чувствовала, уже все было купировано", — рассказала Ольга Шукшина.
Федосееву-Шукшину выписали из больницы в реабилитационный центр в июле.