Бузова показала кадр со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

Певица и телеведущая Ольга Бузова снимется в ремейке комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом Бузова рассказала в своем Telegram-канале.

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Ольга Бузова опубликовала фотографию со съемочной площадки будущего новогоднего шоу на ТНТ, которое будет называться «Иван Васильевич меняет все». Картина станет ремейком советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

На снимке Бузова запечатлена в момент нанесения грима: звезда позировала перед зеркалом в винтажной желтой блузке с бантом на груди и в парике с короткими волосами.

«Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала снимок певица.

Судя по образу, Ольга Бузова сыграет в фильме жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, роль которой в оригинальном фильме исполнила актриса Наталья Крачковская.