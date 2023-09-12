Американская рок-группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем у солиста коллектива и отца актрисы Лив Тайлер Стивена Тайлера. Об этом сообщается в аккаунте группы в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«С разбитым сердцем сообщаю, что получил строгое предписание врача не петь в течение следующих 30 дней», — сообщил Тайлер.

По его словам, во время недавнего выступления он повредил голосовые связки, что в результате привело к кровотечению.