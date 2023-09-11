Приемный отец рассказал, почему Милохин непригоден для армии
Приёмный отец российского блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что у его сына слишком плохое зрение для службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
«Да как его призовут, у него зрение минус 6,5», – заявил он.
Помимо этого, Тюленев также рассказал о том, что ничего не знает о возможном возвращении сына в Россию. Он уточнил, что Милохин ничего не говорил о планах вернуться в страну, хотя мог «приехать на один день».
«На самом деле никто так точно и не понял, приехал он или не приехал. Может на один день прилетел, кто его знает», – добавил Тюленев.
Ранее появилась информация, что в случае возвращения Милохина в Россию его могут призвать для прохождения срочной службы. Позже глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о том, что отправила заявку в Министерства обороны России с просьбой обратить на блогера особое внимание.