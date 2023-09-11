Ведущий экстремального шоу на ТНТ рассказал об удивившей его участнице проекта

Ведущий экстремального шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ Павел Воля рассказал об удивившей его участнице проекта. Подробности он раскрыл в эфире «Шоу Воли», выпуск которого доступен на Rutube.

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«Меня удивила Аня, сразу скажу. Тем, что она постоянно делала шоу, постоянно вообще», — высказался Воля об участнице проекта, звезде сериала «Универ» Анне Хилькевич.

«Я играла в мафию, я же артистка, я имею право. Мне нужно было идти дальше, мне было интересно», — ответила ведущему актриса.

Ранее вторая ведущая «Выжить в Дубае» Ляйсан Утяшева заявила, что на съемках проекта ее удивили актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, певица Ольга Серябкина, а также бывший футболист Павел Мамаев. По словам Утяшевой, ее удивило то, что участницы не растерялись в начале съемок и были сплоченными. Мамаев же открылся для нее с новой стороны.

До этого Утяшева рассказала о сложности съемок шоу «Выжить в Дубае». Она сообщила, что на съемочной площадке всегда дежурила скорая помощь.