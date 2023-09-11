Минеев: «Пугачева и Галкин* пусть не возвращаются»

Певице Алле Пугачевой и ее мужу юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не стоит возвращаться обратно в Россию, а политика государства в отношении релокантов должна быть ужесточена. Об этом заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» боец ММА, чемпион Fight Nights и участник специальной операции на Украине Владимир Минеев.

Алла Пугчева покинула Россию вместе со своим мужем и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Максим Галкин* публично осудил специальную военную операцию на Украине. В сентябре 2022 года Минюст включил Максима Галкина* в список физических лиц-иноагентов. В мае 2023 года артист пытался оспорить этот статус, однако суд отклонил иск. В свою очередь Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список иностранных агентов, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

Говоря о любимых артистах, Владимир Минеев заявил, что ему нравятся «такие интересные, эпатажные ребята как журналист Отар Кушанашвили».

«Пропадал он, конечно, на какое-то время. Говорят, что-то с Пугачевой не поделил. Ну Пугачева уехала с Галкиным*. И слава богу! Пусть не возвращаются. И наследство пускай с собой заберут», - заметил он.

По словам спортсмена, он не поддерживает релокантов и уверен, что «по ним должны работать очень жестко», как это было в Советском Союзе.

«Я за целостность страны. (…) Нужно сделать так, чтобы они не составляли угрозу», - уверен он.

После начала военной операции на Украине в 2022 году многие известные артисты и журналисты выступили против ее проведения и уехали из России. При этом часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему наказаний для уехавших граждан очень сложной и призвал «не открывать какие-то ящики Пандоры». Он подчеркнул, что у людей могли быть разные причины для отъезда, и выразил уверенность, что российские власти должны создать такие условия, чтобы выехавшие за границу россияне захотели вернуться. Но только те, которые не стали вражески относиться к своей стране, заметил представитель Кремля.