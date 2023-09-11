«Страшная, депрессивная»: певица Плетнева рассказала, как муж спас ее от срыва
Экс-солистка группы «Лицей» Анна Плетнева уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Кириллом Сыровым. Они познакомились еще в середине 90-х годов, но вместе судьба их свела намного позже, когда Плетнева находилась в ужасном состоянии.
По словам артистки, на тот момент она осталась одна с годовалым ребенком на руках. Плетнева тяжело переживала предательство любимого человека, не хотела сближаться с мужчинами и была близка к нервному срыву.
— Я говорила, что больше никогда-никогда-никогда не буду ни с одним мужчиной, потому что мой ребенок не будет расти с чужим человеком. Я тогда похудела до 39 килограммов. Я была страшная, депрессивная, все время плакала и были на то причины. Был очень тяжелый момент в моей жизни, когда эту сильную, уверенную в себе женщину полностью стерли с лица Земли, — призналась певица.
Именно в этот момент судьба свела ее в одном самолете с Кириллом Сыровым. После этой встречи бизнесмен начал активно ухаживать за Плетневой, рассказала она в интервью для программы «Однажды...».
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева поделилась секретом крепких отношений. Со своим мужем Кириллом она вместе уже 18 лет.