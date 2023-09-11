Певица Плетнева рассказала, как муж спас ее от срыва

— Я говорила, что больше никогда-никогда-никогда не буду ни с одним мужчиной, потому что мой ребенок не будет расти с чужим человеком. Я тогда похудела до 39 килограммов. Я была страшная, депрессивная, все время плакала и были на то причины. Был очень тяжелый момент в моей жизни, когда эту сильную, уверенную в себе женщину полностью стерли с лица Земли, — призналась певица.