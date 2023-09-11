Алена Шишкова показала подросших детей Тимати

На снимках Алена Шишкова запечатлена со своей дочерью от Тимати Алисой, и с сыном рэпера и модели Анастасией Решетовой , Ратмиром .

Алена Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году, а в 2014 стали родителями: модель родила рэперу дочь Алису. Спустя год Тимати и Шишкова расстались, но несмотря на разрыв, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. С 2015 по 2020 год Тимати встречался с моделью Анастасией Решетовой. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, которого назвали в честь артиста Ратмира Шишкова. С конца 2022 года Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой.