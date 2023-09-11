$97.92-0.27104.89-0.39

Модель Алена Шишкова опубликовала фото детей Тимати

Модель и блогер Алена Шишкова поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий с детьми бывшего возлюбленного Тимати.

Алена Шишкова показала подросших детей Тимати
© Газета.Ru

На снимках Алена Шишкова запечатлена со своей дочерью от Тимати Алисой, и с сыном рэпера и модели Анастасией Решетовой, Ратмиром.

«С бармалейками», — подписала фотографии модель.

Подписчики Шишковой отметили, что 9-летняя Алиса очень похожа на своего отца.

«Алиса — просто копия отца», «Дочь — копия папы, а сын в маму», «Алиса — вылитый Тимати», «Дочка невероятно похожа на папу», — написали пользователи в комментариях.

Алена Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году, а в 2014 стали родителями: модель родила рэперу дочь Алису. Спустя год Тимати и Шишкова расстались, но несмотря на разрыв, сохранили хорошие отношения и продолжают общаться. С 2015 по 2020 год Тимати встречался с моделью Анастасией Решетовой. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, которого назвали в честь артиста Ратмира Шишкова. С конца 2022 года Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой.

1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости