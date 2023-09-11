Жена солиста «Руки вверх» ждет ребенка

«В первом классе был буллинг. Я училась в частной школе, а там все дети избалованные. Там все проплачено. Например, когда я получала пятерки, многие говорили, что это все благодаря папе. Мне было очень тяжело, и я долго с этим справлялась. Только недавно начала понимать, что папа — мой плюс, а не минус. До этого стеснялась, но у нас были психологические разговоры с родителями, и они мне объяснили, что это нормально», — цитирует «СтарХит» слова 14-летней девушки.