Жена солиста «Руки вверх» ждет ребенка

Российский певец, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз. Об этом сообщает StarHit.
Сергей Жуков с супругой посетили показ фильма Анны Меликян «Чувства Анны», который прошел в рамках фестиваля «новый сезон» на курорте Роза Хутор. Жена фронтмена «Руки вверх», 37-летняя Регина Бурд выбрала для выхода просторное черное платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Журналисты StarHit предположили, что пополнение в семье пары ожидается в конце 2023 года.
Это будет четвертый совместный ребенок Сергея Жукова и Регины Бурд. Супруги вместе более 17 лет и воспитывают 14-летнюю дочь Нику, 13-летнего сына Энджела и 8-летнего сына Мирона. Также у певца есть 22-летняя дочь Александра от первого брака, которая живет в США.
В конце августа дочь лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова рассказала журналистам о буллинге в школе из-за отца. Ника Жукова призналась, что справиться с проблемой ей помогли психологические разговоры с родителями.
«В первом классе был буллинг. Я училась в частной школе, а там все дети избалованные. Там все проплачено. Например, когда я получала пятерки, многие говорили, что это все благодаря папе. Мне было очень тяжело, и я долго с этим справлялась. Только недавно начала понимать, что папа — мой плюс, а не минус. До этого стеснялась, но у нас были психологические разговоры с родителями, и они мне объяснили, что это нормально», — цитирует «СтарХит» слова 14-летней девушки.