У Волочковой оказались долги перед государством
Анастасия Волочкова никак не выплатит государству долг. Сумма не так велика – несколько больше 60 тысяч рублей, предположительно, для бывшей примы Большого театра она не критична. Тем не менее, как объяснил известный юрист Андрей Алешкин в беседе с журналистами портала PopCornNews, платить все равно придется. УФНС может передать долг судебным приставам, которые, в свою очередь, могут принять решение об ограничении на выезд
«Возможно наложение ареста на счет, потому что сумма достаточно небольшая. Могут быть ограничения с вождением автотранспорта. Запрет на посещение заграницы возможен, то есть, если она полетит на Мальдивы, ей придется сначала оплатить 60 тысяч», — объясняет Алешкин.
Балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью с шоуменом Алексеем Набросовым, что журналистка Алена Жигалова заплатила ей за участие в программе «Алена, блин!» Артистка отметила, что журналистка предлагала ей прийти к ней в дом и дать 200 тысяч рублей в качестве извинений после скандала в ее программе