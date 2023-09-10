У Волочковой оказались долги перед государством

Анастасия Волочкова никак не выплатит государству долг. Сумма не так велика – несколько больше 60 тысяч рублей, предположительно, для бывшей примы Большого театра она не критична. Тем не менее, как объяснил известный юрист Андрей Алешкин в беседе с журналистами портала PopCornNews, платить все равно придется. УФНС может передать долг судебным приставам, которые, в свою очередь, могут принять решение об ограничении на выезд