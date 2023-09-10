«Просто мерзость»: Рутберг высказалась по поводу ограбления

Правоохранительным органам удалось за считанные дни разыскать человека, ограбившего квартиру актрисы Юлии Рутберг во время отсутствия хозяйки. Преступник украл 2 миллиона рублей и 7 тысяч евро.

Оперативники сразу заподозрили, что действовал кто-то из ранее бывавших в доме людей. Так и оказалось – это был уроженец Узбекистана 37-летний Уктам Саламов. Он уже бывал в квартире артистки, помогал перевозить ей вещи с дачи, знал о наличии камер и их местоположение.

«То, что сделал этот человек — просто мерзость, и тут на кону моя репутация. Поэтому я очень хочу выдавить из него все, что возможно», - гневно заявила Рутберг

Однако за прошедшие два дня преступник уже успел потратить немалую часть похищенного. Как пишут 7days.ru, он выплатил долг в 700 тысяч и купил себе два мобильных телефона.