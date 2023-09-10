Хайдаров на шоу обсудил пресс Киркорова

В гости к комикам Азамату Мусагалиеву, Гарику Харламову и Денису Дорохову на проект «Кстати» был приглашен скандально известный хирург Тимур Хайдаров. Речь зашла, в частности, о пластических операциях Киркорова, - пишет «Комсомольская Правда».

«Это человек, который сделал пресс Киркорову!» - представил хирурга Гарик Харламов.

Хайдаров ответил, что это действительно заслуга его клиники и объяснил, что пресс Филиппа по-настоящему твердый, ведь «у каждого человека есть мышцы» и хирурги «просто подсушивают, ускоряя процесс» вытачивания рельефа.

Также Хайдарову задали вопрос о неудачных операциях. Но звездный хирург либо не ответили на него, либо его ответ не пошел в эфир.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы».

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.