Солист группы «На-На» расплакался, говоря о болезни ребенка

«В больнице мне сказали, что у вашего ребенка сахарный диабет первого типа на всю жизнь. Сахар у него на тот момент был 43. При норме 4-5. Я была в ужасе, я рыдала. Я не могла понять масштаб этой беды нашей. Что это на всю жизнь, что это инвалидность, что нужно привыкать к другому, что будет все не так уже, как раньше», - рассказала мама мальчика Татьяна.