Солист группы «На-На» расплакался, говоря о болезни ребенка
У Вячеслава Жеребкина, солиста группы «На-На», четверо детей от второго брака. И три года назад старшему мальчику Денису поставили страшный диагноз – сахарный диабет 1-го типа. Почти до трех лет ребенок казался здоровым. Все изменилось в один день, когда ребенка срочно пришлось госпитализировать. Он буквально не стоял на ногах.
«В больнице мне сказали, что у вашего ребенка сахарный диабет первого типа на всю жизнь. Сахар у него на тот момент был 43. При норме 4-5. Я была в ужасе, я рыдала. Я не могла понять масштаб этой беды нашей. Что это на всю жизнь, что это инвалидность, что нужно привыкать к другому, что будет все не так уже, как раньше», - рассказала мама мальчика Татьяна.
Вячеслав признался, что первое время они с супругой не спали по ночам, так как постоянно нужно было проверять показатель сахара в крови сына. Об этом пишет портал vokrug.tv.
«Мы постоянно кололи пальцы маленькому ребенку. И кололи до еды, после еды, во время еды, то есть где-то раз в час. Самое важное – это ночью. Потому что, если ребенок спать ложиться и у него низкий сахар, то он может впасть в кому», - рассказывая о сыне, Жеребкин не смог сдержать слез.
Денис вместе с родителями появился в студии шоу «Секрет на миллион». Он знает, что ему постоянно необходимо следить за здоровьем. Мальчик учится в физико-математической школе и радует родителей успехами в большом теннисе.
Вячеслав - многодетный отец. У Жеребкина двое детей от первого брака (Ксения и Данила) и четверо (Лиза, Денис, Кирилл, Виталий) – от второго. Его нынешняя жена Татьяна была поклонницей группы и ждала участников «На-На» у подъезда.