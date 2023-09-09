Поклонница упала в обморок во время танца с певцом SHAMAN на сцене

Во время танца на сцене с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN) его поклонница упала в обморок, сообщает Телеграм-канал «Неопра, блин!». Инцидент случился перед многотысячной аудиторией концерта артиста в Санкт-Петербурге.

На кадрах видео видно, что певец вместе с поклонницей кружится в танце на сцене и исполняют одну из его песен. В какой-то момент девушка вдруг обметает в его руках и почти падает — певец вовремя ее подхватывает. Затем на сцену выскакивают охранники. Они уводят девушку со сцены, а SHAMAN продолжает концерт.

Ранее исполнитель SHAMAN стал одним из главных участников ежегодного творческого фестиваля «Таврида.АРТ», проходившего в Судаке с 17 по 21 августа. Его открыл первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал гостям приветствие главы государства Владимира Путина.

Песец SHAMAN в день концерта в родном городе Новомосковске получил в подарок от корреспондента Пятого канала Светланы Шевченко икону Богоматери. Икону поклонница певца написала в мастерских на Валааме.