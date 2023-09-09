Васильевой предложили роли Чуриковой в «Ленкоме»

«Ленком» свой открыл 97-й сезон. Коллективу была официально представлена актриса Татьяна Васильева.

Как пишут 7days.ru, Васильева еще много лет назад хотела работать в «Ленкоме», но тогда главной примой театра была Инна Чурикова, и Марк Захаров не решился брать ее потенциальную конкурентку.

Теперь же Марк Варшавер передал Васильевой роли покойной Чуриковой. Татьяна Григорьевна появится в спектаклях «Женитьба» и «Шут Балакирев».

А в память о Чуриковой к началу сезона была открыта для посещения поклонниками ее гримерка, как и мемориальный кабинет режиссера Марка Захарова.