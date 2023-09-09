Николаю Дроздову сделали операцию
86-летний Николай Николаевич Дроздов в начале этого года получил серьезные травмы – поскользнувшись на улице, он сломал несколько ребер, одно из которых повредило легкое. Процесс реабилитации был долгим, что добавило проблем со здоровьем.
На этой неделе появилась очередная информация – Дроздова прооперировали. Сам Николай Николаевич не захотел давать комментарии по этому поводу, - пишет «Комсомольская Правда».
По неофициальной информации, которую сообщил источник «КП», профессору географического факультета МГУ сделали малоинвазивную операцию:
«Это связано с кишечником. Но никаких страшных диагнозов там нет. Необходимая медицинская процедура».
Семья в ближайшие дни ждет Николая Николаевича домой. Ученый полон оптимизма и поэтому в планах у него встречи с публикой на лекциях и поездки.
Ранее телеведущий и зоолог Николай Дроздов рассказал Telegram-каналу SHOT, что похудел на 15 килограммов — с 90 до 75 килограммов — и заработал проблемы со здоровьем.