Николаю Дроздову сделали операцию

86-летний Николай Николаевич Дроздов в начале этого года получил серьезные травмы – поскользнувшись на улице, он сломал несколько ребер, одно из которых повредило легкое. Процесс реабилитации был долгим, что добавило проблем со здоровьем.

На этой неделе появилась очередная информация – Дроздова прооперировали. Сам Николай Николаевич не захотел давать комментарии по этому поводу, - пишет «Комсомольская Правда».

По неофициальной информации, которую сообщил источник «КП», профессору географического факультета МГУ сделали малоинвазивную операцию:

«Это связано с кишечником. Но никаких страшных диагнозов там нет. Необходимая медицинская процедура».

Семья в ближайшие дни ждет Николая Николаевича домой. Ученый полон оптимизма и поэтому в планах у него встречи с публикой на лекциях и поездки.