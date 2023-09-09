Боня пожаловалась на злобных комментаторов

«Я поражаюсь, насколько люди жестокие. Я поделилась своей историей не потому, что сделала операцию по бартеру, как многие пишут. Я заплатила действительно большие деньги. Могла бы втихушку сделать, прийти и сказать: «Смотрите, я массажиками сделала себе красивое лицо!». Я вижу, как люди пишут: «Ты такой останешься». А можно же было сказать: «Надеюсь, вы скоро восстановитесь». Насколько жестокие люди, насколько они злорадствуют», — возмутилась Боня.