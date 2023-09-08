Отца Леонида Агутина госпитализировали

Отец певца Леонида Агутина Николай был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Николай Агутин попал в больницу 6 сентября. По данным издания, артист оступился на ступеньке в бассейне и подвернул ногу. Как отмечает Telegram-канал, сначала родитель звезды не жаловался на травму, однако позже появились сильные боли. В связи с этим Агутин-старший обратился к врачам. Медики диагностировали ему эмболию и тромбоз вены.

По данным Baza, Агутин-старший также обращался в больницу в июле. Певца доставили в кардиологическое отделение с жалобами на утомляемость, боль в ногах и беспокойный сон.

Николай Агутин начал свою карьеру в Москонцерте, где исполнял песни и писал музыку для других артистов. Он также был концертным директором поп-певца Жени Белоусова и групп «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Веселые ребята», «Поющие сердца», «Песняры».

В 2018 году Агутин-старший стал участником передачи «Голос. 60+», где его наставником стал сын Леонид.