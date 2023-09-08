Лоза призвал предать забвению Вайкуле

Зачем вообще рассматривать ее заявления? Зачем в принципе следить за тем, что делает гражданка Латвии Лайма Вайкуле и что она говорит? Кто она для нас? Никто. Была российско-латвийская певица, раньше выступала тут, а сейчас она нам не нужна. Для артиста это самое страшное — забвение. <...> Нет ее больше. К тому же, у нас есть и свои интересные сограждане, — подчеркнул он.