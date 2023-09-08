Снова свободна: Мария развелась с Павлом Погребняком

7 сентября закончилась 17-летние отношения между Марией и Павлом Погребняком. Несмотря на ажиотаж в сети и множество слухов о причинах развода, супруги разошлись мирно и без скандалов. Согласно зарегистрированному заявлению в одном из московских судов, именно Мария стала инициатором разрыва. Как сообщает «Стархит», Павел согласился ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты на содержание детей.

Также некоторые СМИ пишут, что знойная блондинка уже нашла себе новую пару. По слухам? ее избранником стал бизнесмен Игорь Головинский. В середине лета она даже поделилась совместным снимком с мужчиной. Мы же будем считать, что пока сердце Марии свободно.